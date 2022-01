Erste Bilder: So sieht das neue Dschungelcamp in Südafrika aus

Das Dschungelcamp geht in seine 15. Ausgabe. Ab Freitag, den 21. Januar, heißt es wieder: „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ Diesmal aber nicht auf der berühmten Hängebrücke in Australien, sondern in Südafrika. Wir zeigen euch, wie die Bewohner wohnen, auf welche Annehmlichkeiten sie verzichten müssen und wie das Camp aussieht.

Das Dschungelcamp findet in diesem Jahr nicht in Australien, sondern in Südafrika statt. Foto: Stefan Menne/ RTL Die Einrichtung hat sich aber nicht sonderlich verändert. Noch immer gibt es die bekannten Hängematten zum entspannen. Foto: Stefan Menne/ RTL Auch eine provisorische Küche wird es im Camp wieder geben. Allerdings müssen die Bewohner hier auf Annehmlichkeiten wie einen Herd verzichten. Foto: Stefan Menne/ RTL Auch die Feldbetten entsprechen wahrscheinlich nicht ganz dem Luxus, den die Bewohner sonst in ihren Schlafzimmern gewohnt sind. Foto: Stefan Menne/ RTL Am Lagerfeuer dürfte es dennoch gemütlich werden, wenn die Bewohner Geschichten aus ihrem Alltag erzählen und sich auf die Aufgaben vorbereiten. Foto: Stefan Menne/ RTL Der Weg zum Camp im Dschungel. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL Ein weiterer Blick auf das Dschungelcamp in Südafrika. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL Der Tunnel im Dschungelcamp. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL Die Brücke im Dschungelcamp. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL Die Küche im Dschungelcamp. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL Eine Truhe im Dschungelcamp. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL Die Wasseranlage im Dschungelcamp. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL Das Dschungelcamp findet dieses Jahr in Südafrika statt. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL Die Toilette im Dschungelcamp. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL Der Innenraum des Dschungeltelefons. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL Der Eingang zum Dschungeltelefon. Foto: Stefan Menne/ RTL Foto: Stefan Menne/ RTL

