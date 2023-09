Jody Scheckter schaffte 1979 etwas ganz Besonderes, was erst spät wiederholt wurde

Das, was Jody Scheckter 1979 schaffte, gelang erst wieder …? – Wie wäre es mit Boris Becker 1990? Oder war es Michael Schumacher im Jahr 2000? Auch Henry Maske im Jahr 2010 oder Dirk Nowitzki 2020 stünden zur Auswahl.

In jedem Fall die richtige Antwort auf diese Frage ist jedoch Michael Schumacher. Ihm gelang im Jahr 2000 das, was Jody Scheckter ausmachte: Er war über 20 Jahre lang der letzte Ferrari-Weltmeister der Formel 1, bevor Michael Schumacher auf das Gaspedal trat und in der Saison 2000 wieder den Titel für Ferrari gewann.

Insgesamt startete Scheckter zwischen 1972 und 1980 zu insgesamt 112 Grand-Prix-Rennen in der Formel 1 und wurde 1979 Weltmeister.