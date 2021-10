Der ROIDMI Eve Plus Saugroboter ist die Lösung für Ihre Tierhaarprobleme. Viele Menschen haben Hunde und Katzen. Sie machen viel Spaß. Aber sie können auch ernsthafte Probleme verursachen, da Sie viele Haare verlieren. ROIDMI Eve Plus wurde speziell für dieses Haarproblem entwickelt.

Hohe Saugleistung und kein Verheddern

ROIDMI Eve Plus hat eine kräftige Saugleistung von 2.700 Pa. Der Roboter ist stark genug, um alle Tierhaare, großen Schmutz oder Tierfutter aufzusaugen. Die Walzenbürste mit großem Durchmesser und die langen Seitenbürsten sind effizienter bei der Reinigung und verfangen sich weniger wahrscheinlich mit den Haaren.

Automatische Staubentsorgung, um Ihre Hände zu befreien

Die flauschigen Tierhaare können die Staubbox leicht ausfüllen und einen Saugabfall verursachen. ROIDMI Eve Plus ist ein selbstentleerender Saugroboter. Der Roboter dockt wieder an die Staubstation an, wenn die Staubbox voll ist. Und dann wird der dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Der gesamte Abfall geht in den beiliegenden 3-Liter-Staubbeutel, der im Allgemeinen für zwei Monate reicht. Sobald der Staubbeutel voll ist, erinnert Sie das Gerät daran, ihn durch einen neuen zu ersetzen. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Deckel der Staubstation zu öffnen und den Beutel zu entsorgen. Von der täglichen Reinigung bis zum Austausch des Staubbeutels müssen Sie den Staubbeutel überhaupt nicht berühren.

Weiter Informationen gibt es hier: https://www.roidmi.com/en/p-eveplus.html

Sterilisation und Desodorierung

Wenn lange Tierhaare, Essensreste und andere Abfälle unbehandelt bleiben, wachsen darin Bakterien und Gerüche. Der ROIDMI Eve Plus Roboterstaubsauger verfügt über ein Selbststerilisations- und Desodorierungssystem, um dieser stinkenden Gesundheitsgefahr entgegenzuwirken.

ROIDMI Eve Plus ist Ihre Lösung, wenn Sie Haustiere im Haus haben. Der ROIDMI Eve Plus Saugroboter ist bis ins Detail smart. Zusätzlich zur automatischen Staubentsorgung und Selbststerilisation ist es mit dem neuesten LDS-Sensor und dem SLAM-Algorithmus ausgestattet. Wenn Sie feststellen, dass Ihr neuer ROIDMI beim ersten Einschalten durch das Wohnzimmer wandert, lassen Sie sich nicht verwirren. Es scannt den ganzen Raum. Unter Berücksichtigung der Kartierungsdaten kann es automatisch die beste Reinigungsroute planen, wenn Sie das nächste Mal sagen, dass gereinigt werden soll.

Darüber hinaus ist ROIDMI Eve Plus mit der Mi Home APP kompatibel, in der Sie alle Informationen des Saugroboters sehen und ihn fernsteuern können. Sie können es auch mit Ihrem Bluetooth-Audio verbinden. Möchten Sie Ihr Wohnzimmer damit reinigen? Sagen Sie es einfach.

Der Algorithmus von ROIDMI Eve Plus kann OTA aktualisiert werden, um den Roboter auf dem neuesten Stand zu halten, immer intelligenter und stärker.

Mehr Information gibt es hier: https://bit.ly/3aY5w0Y