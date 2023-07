Rhein Fire: Das ist der Roster der ELF-Saison 2023 – alle aktuellen Fotos des Football-Teams

Die Regular Season der ELF läuft. Insgesamt stehen zwölf Spiele an und die Männer von Rhein Fire aus Düsseldorf haben ihr Können mehrfach unter Beweis gestellt – sei es beim Auftakt am 4. Juni 2023, als sie mit 33:9 gegen Frankfurt Galaxy siegten, oder am 9. Juli, als sie nach hartem Kampf gegen die Munich Ravens gewonnen haben.

Welche Spieler und Coaches hinter dem erfolgreichen Football-Team stecken, seht ihr in unserer Bildershow oben.

