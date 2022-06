Duty Free am Flughafen: Lohnt sich das noch?

Wenn früher die Eltern oder Freunde aus dem Urlaub kamen, wurde immer gefragt, ob man etwas vom Duty-free-Shop mitbringen soll. Denn bei den Waren im Duty-free-Shop werden weder Mehrwertsteuer, noch Zoll berechnet. Daher waren derlei Mitbringsel entsprechend günstig.

Parfüm, Süßigkeiten oder auch alkoholische Getränke wurden so stark verbilligt mit nach Hause genommen. Aber lohnt sich heutzutage ein solcher Einkauf noch? Um direkt eines vorweg zu nehmen: Seit 1999 ist Duty Free in der EU schon sehr eingeschränkt. Daher kann das eigentliche Duty Free nur derjenige in Anspruch nehmen, wer sich außerhalb des Schengen-Raums aufhält.

Zudem legen die Händler selbst dann immer noch selbst die Preise fest. Es könnte im Nachhinein also sogar noch ein böses Erwachen geben, wenn man plötzlich merkt, dass man gar nicht günstiger, sondern im schlimmsten Fall sogar teurer eingekauft hat.

Mengen sind begrenzt

Um entsprechend vergleichen zu können, lohnt sich ein Blick auf die entsprechenden Mengenpreise, die inzwischen auch in Supermärkten unter den Preisen aufgelistet sind.

Wichtig ist zudem auch die Menge. Wie viel Liter Alkohol, wie viele Zigaretten oder wie viele Fläschchen Parfüm darf ich überhaupt mitnehmen? So dürfen beispielsweise 200 Zigaretten oder 250 Gramm Rauchtabak zollfrei pro Person eingeführt werden. Alles darüber muss wiederum verzollt werden.

Ähnlich ist das beim Alkohol. Zwei Liter Alkohol und alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von höchstens 22 Volumenprozent dürfen frei eingeführt werden. Darüber hinaus sind die Regelungen von Land zu Land unterschiedlich, daher sollte sich auch hier entsprechend informiert werden.

Für die Einfuhr nach Deutschland hat der Zoll auf seiner Internetseite Informationen bereitgestellt.

