Schauer und Saharastaub: NRW erwartet wechselhaftes Ostern

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein wechselhaftes Osterwochenende zwischen Regenschauern und Saharastaub. Am Karfreitag machen sich vielerorts dichte Wolken breit und bringen bis mittags zeitweise schauerartigen Regen mit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Nachmittags wechseln sich demnach einzelne Schauer und Aufheiterungen ab. Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 13 und 15 Grad und örtlich starke Böen. Nachts fallen laut DWD einzelne Tropfen vom Himmel, ehe der Regen zum Morgen hin abklingt.

Regenjacke am Ostersonntag ein Muss

Am Samstag geht es im Westen grau und nass mit teils gewittrigen Schauern weiter. Im Osten gibt es dagegen laut DWD weniger Wolken, vereinzelt lässt sich auch die Sonne blicken – die allerdings durch Saharastaub getrübt wird. Nachmittags und abends könne es in der Osthälfte teils kräftig gewittern. Die Temperaturen erreichen höchstens 16 bis 22 Grad.

Am Sonntag sind bei der Ostereiersuche Regenjacken angesagt: Neben Regen und einzelnen Schauern sind laut DWD vereinzelte Gewitter möglich. Dazu bleibe es grau bei maximal 16 bis 18 Grad.

>> Ostern in Düsseldorf: Osterfeuer, Ostermenüs, Partys und Kirmes – die besten Tipps <<

mit Material der dpa