Wetter in NRW: Regen und Gewitter am Wochenende erwartet

Nach einigen sonnigen Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf ein ungemütliches Wochenende mit viel Regen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Freitag wechselnd bewölktes und zeitweise nasses Wetter bei Temperaturen von maximal 14 bis 17 Grad voraus. Ab dem Mittag breiten sich demnach Schauer mit starkem Wind aus. Für den Nachmittag und Abend warnen die Meteorologen vor örtlichen Gewittern mit stürmischen Böen.

Auch am Wochenende bleibt es regnerisch. Der Samstag startet laut DWD wechselnd bis stark bewölkt, der Regen lässt erst am Nachmittag nach. Im Laufe des Tages lockert es vermehrt auf. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 13 Grad. In Ostwestfalen und in höheren Lagen wird es außerdem windig.

Der Sonntag bleibt grau. Im Laufe des Tages kommt laut Vorhersage von Westen her verbreitet Regen auf. Die Temperaturen erreichen maximal 10 bis 14 Grad.

mit Material der dpa