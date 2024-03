Wetter in NRW: Auf Glatteis folgen Sonne und Wind

Nach einem letzten grauen Tag können die Bewohner von NRW sich auf ein sonniges Wochenende freuen. Am Mittwoch (6. März) bleibt der Himmel jedoch noch stark bewölkt bis bedeckt und bringt vor allem am Nachmittag vereinzelt leichte Schauer mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Die Temperaturen steigen höchstens auf 9 bis 12 Grad. In der Nacht kann es zudem vereinzelt glatt werden.

Wärmster #Februar seit Messbeginn in vielen europäischen Ländern, #Winter 2023/24 war meist unter den drei wärmsten. Links zu den nationalen Berichten: https://t.co/kR1rJiSetw. pic.twitter.com/i3OO36C7mw — DWD Klima und Umwelt (@DWD_klima) March 5, 2024

Danach soll die Sonne laut DWD wieder herauskommen. Am Donnerstag werde es heiter bis wolkig und größtenteils trocken bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad. Besonders warm soll es am Freitag mit Höchsttemperaturen zwischen 11 und 15 Grad und viel Sonnenschein werden. Auch der Samstag verspreche bei Temperaturen von maximal 10 bis 13 Grad einige Sonnenstunden, so die Meteorologen. Allerdings können zeitweise höhere Wolkenfelder durchziehen, begleitet von teils böig auffrischendem Wind.

mit dpa