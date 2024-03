NRW-News

Frühlingsanfang in NRW – Wetter zeigt sich heute von seiner besten Seite

20. März 2024

Perfektes Timing: Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang an diesem Mittwoch könnt ihr euch zumindest kurzzeitig auf frühlingshafte Temperaturen in ganz NRW freuen. Was danach auf euch zukommt, ist leider nicht so schön.