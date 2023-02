Phantasialand: Für Fans stirbt eine langjährige Tradition

Wem das Kaffeekränzchen mit der Familie oder ein Kinoabend mit Freunden zu langweilig ist, der hatte jahrelang die Möglichkeit, seinen Geburtstag auch im Phantasialand in Brühl bei Köln zu feiern. Hier hatten Geburtstagskinder jeglichen Alters an ihrem großen Tag freien Eintritt in den Park.

Doch mit dieser Regelung ist nun Schluss! Im Park gibt es in diesem Jahr einige Änderungen.

Phantasialand: Neue Preise für Tickets

So kündigt das Phantasialand für die kommende Saison einerseits neue Preise an. Anfang Februar hat die Vorverkaufsaktion für Tickets ab dem 01. April begonnen. Ab dann öffnet der Freizeitpark wieder seine Pforten für seine Besucher. Im Rahmen der „Vorfreude-Tickets“ lassen sich vergünstigte Tickets bereits ab einen Spottpreis von 26 Euro ergattern. Im Normalfall kosten die Tickets sonst zwischen 54 und 61 Euro.

>>Phantasialand Brühl: Taron, F.L.Y. und Co. – das sind die neuen Highlights<<

Die Tickets sind zunächst auf den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. August begrenzt. Seit der Corona-Pandemie können Eintrittskarten jedoch nur noch Online erworben werden. Die Tageskasse wurde dauerhaft abgeschafft.

Phantasialand: Eine Enttäuschung für Fans

Doch leider war es das auch schon mit den freudigen Ankündigungen. Mit den neuen Ticketpreisen gibt es in dieser Saison leider eine Neuerung, die zulasten vieler Besucher, die ihren Geburtstag im Freizeitpark feiern wollten, ausgetragen wird. So streicht das Phantasialand nämlich die beliebte Regelung, dass Geburtstagskinder unabhängig vom Alter kostenlosen in den Park dürfen.

Ab sofort erhalten nur noch Kinder bis elf Jahre an ihrem Geburtstag freien Eintritt, heißt es auf der Website des Phantasialandes. Zudem ist eine vorherige Online-Reservierung notwendig. Für viele Fans stirbt somit eine langjährige Tradition.

Sehnlichst vermisst wird unter den Parkgängern aber auch die Attraktion „Hollywood Tour“. Obwohl das beliebte Fahrgeschäft schon seit Sommer 2020 stillsteht, hoffen Fans immer noch auf ein Comeback. Ein offizielles Aus wurde seitens der Betreiber nämlich nie verkündet.