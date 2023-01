Money Boy im Hotel Shanghai: kurze Show, lange Fotosession

Heroin-Empfehlungen an Jugendliche, öffentliche Jokes über die Opfer von Germanwings-Pilot Andy Lubitz und wilde Waffen-Posen auf Instagram: Money Boy eckt gerne an und ist immer für einen Shitstorm zu haben. Doch am Wochenende zeigte er sich ganz handzahm – erklärte sich zu einer stundenlangen Fotosession mit seinen Fans bereit. Tonight News wurde Zeuge seines bodenständigen Auftritts.

Samstagnacht (14. Januar) strömten Money Boys Fans ins Hotel Shanghai, um den „Dicke Eier“-Rapper live zu sehen. Gegen 1.30 Uhr war es dann endlich so weit. Im weißen Kapuzenpulli mit der Aufschrift „Billionaire“, Sonnenbrille und Kappe stürmte der rund 60 Millionen Euro schwere Rapper über die Tanzfläche, durch die Masse auf die Bühne. Star-Allüren? Fehlanzeige – Money Boy zum Greifen nah!

Money Boy im Hotel Shanghai: kurze Show mit Fotosession

„Ich hab‘ viele Fans im Ruhrpott, deshalb mach‘ ich hier einen Tourstopp!“ So kommentierte Money Boy (bürgerlich Sebastian Meisinger) den Kreisch-Alarm im komplett ausverkauften Hotel Shanghai.

„Denn ich push‘ das Whitе-Powder auf der Street wie еin gottverdammter Schneepflug (Sheesh)“ oder „Mach mir was zum Essen und dann blow mir meinen Dick, anstatt mich zu stressen“: Mit diesen und weiteren Zeilen seiner Rap-Lyrik brachte der 41-Jährige die rund 500 überwiegend männlichen Fans zum Ausrasten.

Doch nach nur 28 Minuten war schon alles vorbei. Money Boy fragte seinen DJ: „Haben wir noch einen letzten Song?“ Was folgte war sein erster Hit „Dreh den Swag auf“ aus dem Jahr 2010. Danach machte der studierte Publizist einen Abgang, verzog sich nach oben in den Backstage-Bereich. Wiener Unhöflichkeit? Von wegen! Oben angekommen empfing der Sänger alle Gäste zum persönlichen Foto-Shooting. Fans konnten ihrem Rap-Idol einmal ganz nah sein, sich neben ihm auf dem Sofa platzieren und Handy-Fotos mit ihm machen – down to earth statt flying high!