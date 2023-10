Besucherzahlen aus dem Vorjahr übertroffen: 193.000 Brettspiel-Fans auf der Spielemesse 2023 in Essen

Besucheransturm auf die „Spiel’23:“ Zur Brettspiel-Messe in Essen sind in diesem Jahr 193.000 Besucher aus 85 Ländern nach Essen gekommen. Das berichtete der veranstaltende Friedhelm Merz Verlag am Montag (9. Oktober) und sprach auch angesichts von mehr als 1700 Neuheiten von einem großen Erfolg. Die internationale Leitmesse habe gezeigt, „dass Brettspiele so modern und aktuell sind wie nie“. Zur Spielmesse des Vorjahres kamen laut Angaben des Veranstalters 147.000 Menschen. Trotz des diesjährigen Anstiegs konnte der Allzeit-Rekord von 209.000 Besuchern auf der Messe im Jahre 2019 nicht geknackt werden.

Von Donnerstag (5. Oktober) bis Sonntag (8. Oktober) hatten zur 40. Spielemesse in Essen knapp 950 Aussteller aus 56 Nationen ihre Angebote rund um Würfel-, Karten- oder Brettspiele vorgestellt. Zudem waren Turniere, spezielle Spiele-Demos oder auch Vorträge etwa zur Rolle von Spielen in der Gesellschaft oder deren Potenziale für Bildung und Lehre angeboten worden.

Zu den Themen-Schwerpunkten bei den Neuheiten gehörten laut Veranstalter Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Umsatz im Spielemarkt hat sich 2023 bisher nach Branchenangaben erneut mit deutlichem Wachstum positiv entwickelt.

