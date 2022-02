Parookaville 2022: Robin Schulz und Dimitri Vegas & Like Mike sind dabei – das aktuelle Line-up

Die sechste Parookaville-Ausgabe findet vom 22. bis 24. Juli 2022 am Airport Weeze statt. Trotz der aktuellen Corona-Lage halten die Veranstalter an ihren Plänen fest – und präsentieren die nächsten Headliner und Acts des Festivals. Amelie Lens, Dimitri Vegas & Like Mike und Robin Schulz stehen als neue Headliner, zusammen mit sechs weiteren Artists, für den Sommer in den Startlöchern.

Parookaville 2022: Welche DJs und Künstler gehören zum Line-up?

Dimitri Vegas & Like Mike sind das wohl bekannteste Brüder-Duo der ED-Szene und globale Superstars. Zuletzt generierten ihre mehr als 25 Mio. Social Media Fans über 50 Mio. TikTok Views binnen 24 Stunden, zusammengerechnet kommen ihre Songs auf mehrere Milliarden Streams. Als Mainstage-Headliner treten die beiden Belgier in Parookaville am 22. Juli auf.

Mit seinen drei Diamant-Singles Waves, Prayer in C und Sugar liegt Superstar Robin Schulz in Deutschland gleichauf mit Ed Sheeran. Auch sein aktuelles Album IIII versammelt wieder diverse Gold- und Platin-Hits. Nun kehrt einer der erfolgreichsten deutschen Musiker endlich wieder dorthin zurück, wo er hingehört: als Headliner auf die Mainstage in Weeze.

Amelie Lens ist zweifelsfrei eine der herausragendsten Techno-Künstlerinnen dieser Zeit. Ihr gerader, schneller Sound trifft den Nerv der weltweiten Community. Ihre musikalische Karriere startete sie als Renee mit Gigs für Modemarken wie Yves Saint Laurent und Armani, bis ein spontanes Booking bei Tomorrowland sie als Amelie Lens bekannt machte. Ihr Headliner-Debüt gibt die Belgierin im Sommer in der Cloud Factory am 23. Juli.

Weltstar Armin van Buuren ist einer der einflussreichsten Trance-Künstler der letzten Jahrzehnte und Wegbereiter des weltweiten Erfolges elektronischer Musik. Seine unbändige Energie treibt den niederländischen DJ und Produzenten zu immer neuen Rekorden und als Headliner auf die Mainstage.

2018 machte sein Überhit „Losing It“ Fisher zum Senkrechtstarter des Jahres und er war von da an von keiner der großen Festival-Bühnen mehr wegzudenken – bis zur Pandemie. Zuletzt meldete sich der Australier mit „Just Feels Tight“ mit seinem druckvollen Tech House Sound fulminant zurück. Perfekter Headliner-Sound für die Desert Valley Stage.

Sie sind Deutschlands bekanntester Techno-Act, Frontman H.P Baxxter der Godfather of Rave. Scooter waren bis jetzt unglaubliche 500+ Wochen in den Single Charts und 300+ Wochen in den Album Charts platziert und haben über 30 Millionen Tonträger verkauft.

Parookaville 2022: Nervo, Tujamo und Neelix gehören ebenfalls zu den Acts

Grammy-Preisträgerinnen, Platz #16 der DJ-Mag Top100 (höchstplatzierte Female Artists), Gigs in den heißesten Clubs und auf den größten Festivals der Welt: Die australischen Schwestern Nervo sind lupenreine Superstars und musikalische Multitalente dazu. Es gibt keinen besseren Platz in Parookaville für sie als die Mainstage.

Tujamo ist auf den größten Festivals weltweit unterwegs, hat bereits mit den bekanntesten Artists gearbeitet und mit eigenen Tracks wie „Who“ und „Drop That Low (When I Dip)“ zeitlose EDM-Hymnen geliefert.

Neelix ist nicht nur einer der erfolgreichsten DJs der letzten Jahre: Fans und Musikbranche haben direkt eine eigene Musikrichtung nach ihm benannt! Der „Neelix-Sound“ mit seiner Mischung aus Progressive Trance, Elektro, Tech House und Pop-Einflüssen ist wie geschaffen für die Desert Valley Stage.

Parookaville 2022: So sieht das Line-up bisher aus

Das Parookaville-Line-up füllt sich nach und nach. Die bisher bestätigten (Stand: 14. Februar 2022) Acts sind:

Armin van Buuren (Headliner)

Fisher (Headliner)

Scooter (Headliner)

Yellow Claw (Headliner)

Afrojack (Headliner)

KSHMR (Headliner)

Oliver Heldens (Headliner)

Robin Schulz (Headliner)

Dimitri Vegas & Like Mike (Headliner)

Amelie Lens (Headliner)

Fedde Le Grand

Headhunterz

Moksi

Sefa

Fjaak

Alle Farben

Purple Disco Machine

Nervo

Tujamo

Neelix

David Puentez

DJ SASH!

Sub Zero Project

Felix Kröcher

Ben Nicky

Dom Dolla

Lost Identity

Tungevaag

Vize

Brennan Heart

FINCH

Joel Corry

Kayzo

Mike Williams

Solardo

Paul Elstak

Sikdope

Quintino

Yves V

Atmozfears

Andrew Rayel

Jebroer

Astrix

HBz

Parookaville 2022: Veranstalter bleiben optimistisch

Die Corona-Pandemie hat die gesamte Festivalszene vor immense Herausforderungen gestellt. Das Parookaville-Team blickt trotzdem optimistisch nach vorn. „Dieses Jahr hat sich besonders gezeigt, dass die Infektionszahlen im Sommer stark zurückgehen. Zusammen mit der weiter steigenden Impf- und Genesenen-Quote gehen wir und viele andere Großveranstalter davon aus, dass Festivals im nächsten Sommer in bekannter Größe sehr wahrscheinlich realisierbar sind“, so Bernd Dicks, Co-Gründer der Parookaville GmbH. Und so sieht er auch gute Chancen, dass auch das neue Festival San Hejmo im August 2022 statfinden wird.

Parookaville 2022: Tickets, Acts, Camping – alle Infos auf einen Blick

