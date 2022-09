Locations in Köln

„La Fête!“: Neue Pop-up-Bar in Köln lockt mit besonderen Events

1. September 2022

"La Fête!" heißt die neue In-Location in Köln, die am Freitag, den 2. September, erstmals ihre Tore öffnet. Die französische Pop-up-Bar soll an den Besuch von Charles de Gaulle erinnern – frei nach dem kölschen Motto: "DÄ DEJOOL KÜTT! Adenauer und de Gaulle in Köln 1962".