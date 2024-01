Ein Kunde weinte sogar: Kölner Traditionsgeschäft schließt nach über 30 Jahren

Fleischwurst, Schinken, Salami, Schnitzel, Gulasch und vieles mehr kauften Kölner aus dem Veedel über mehr als drei Jahrzehnte in der Metzgerei Bodifee in Raderberg. Für viele war die Metzgerei von Frank Bodifee (60) auf der Brühler Straße 119 aber noch mehr – denn sie war auch ein Ort der Begegnungen, an dem Nachbarn und Bekannte in der Mittagszeit, in der Frank Bodifee auch frisch gekochte Gerichte zum Mitnehmen anbot, ein Pläuschchen hielten. Im Jahr 1989 eröffnete der heute 60-Jährige seine eigene Metzgerei in dem Ladenlokal, das er samt der fünf darüber liegenden Wohnungen kaufte. Doch alles hat ein Ende und die Wurst sogar zwei! Wie passend: Denn Frank Bodifee beendet nicht nur seine Tätigkeit als selbständiger Fleischer, sondern verlässt auch noch seine Wahlheimat Köln.

Köln: Metzgerei Bodifee in Raderberg hat nach 35 Jahren geschlossen

Der gebürtige Bad Godesberger zieht mit seinem langjährigen Freund demnächst nach Spanien. Das Haus in Köln-Raderberg hat Bodifee bereits verkauft. Ein neues Haus an der Costa Blanca in Spanien wartet auf das schwule Paar, das kurz vor der endgültigen Abreise nach Spanien noch schnell in Köln heiraten möchte. Es sind sonnige Aussichten für Frank Bodifee, der seinen Ruhestand bald mit Gartenarbeit und Strandspaziergängen mit seinen zwei Hündinnen und seinem Partner genießen möchte. Auch einen Pool nennt der Rheinländer schon in Bälde sein Eigen.

Doch während er es sicherlich kaum noch abwarten kann, in den Süden Europas zu ziehen, bleiben seine Stammkunden in Köln traurig zurück. Im „Kölner Stadt-Anzeiger“ erzählte der Fleischer: „Ich habe viele Stammkunden. Sie sind schon traurig, dass wir zu machen, einer hat sogar geweint.“

Am 13. Januar 2024 war nach 35 Jahren Metzgerei Bodifee Schluss mit Schinken, Schnitzel und Co. Jetzt heißt es für den künftigen Ruheständler nur noch: packen, heiraten, ins Auto steigen und 1800 Kilometer Richtung Sonne fahren.