Deutsche Traditionsfirma schließt mehrere Ladenlokale in der Kölner City

„Wir schließen, alles muss raus“, steht derzeit auf großen Plakaten vor den zwei WMF-Stores in der Kölner City. Das deutsche Traditionsunternehmen macht seine Standorte auf der Hohen Straße und der Schildergasse tatsächlich dicht. Lediglich die Filiale im Rhein-Center im Westen der Stadt ist von den Schließungen nicht betroffen. Kölnern bleibt somit künftig nur noch ein Ladenlokal des Haushaltwarenherstellers, welcher 1853 gegründet wurde und für seine hohe Qualität bekannt ist.

Der Standort an der Hohen Straße wird von der Investmentgesellschaft Aachener Grundvermögen vermietet. „Wir haben für die Immobilie einen gültigen, langfristigen Mietvertrag, der jedoch keine Betriebspflicht seitens des Mieters beinhaltet“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Wir befinden uns derzeit mit dem Mieter in Gesprächen, um einen Leerstand nach Filialschließung möglichst kurz zu halten oder zu vermeiden.“

Genaues Datum der WMF-Schließungen noch nicht bekannt

Über die genauen Hintergründe der Filialschließungen in Köln ist nur wenig bekannt. WMF hält sich hierzu bedeckt. „Die Schließung der Filialen in der Schildergasse und der Hohe Straße geschieht vor dem Hintergrund, dass alle Filialen unseres umfangreichen Filialnetzwerks regelmäßig hinsichtlich verschiedener Faktoren, wie beispielsweise Lage, Besucherfrequenz und Wirtschaftlichkeit, geprüft werden“, erklärt das Unternehmen dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ weiter. Ein finales Datum, an dem die Filialen ihre Pforten schließen, sei jedoch noch nicht festgelegt.

Köln ist dabei nicht die einzige Stadt in Deutschland, aus der sich WMF mit ihren Ladengeschäften zurückzieht. Bereits 2022 machte das Unternehmen seine Standorte in Duisburg und Dortmund dicht. 2023 folgten dann Schließungen in Osnabrück, Stuttgart, Bremen sowie in Münster.