Latin-Popstar Karol G kommt 2024 nach Köln – alle Infos zum Auftritt in der Lanxess-Arena

Darauf haben Liebhaber lateinamerikanischer Pop-Musik sicherlich lange gewartet: Im Rahmen ihrer „Mañana Será Bonito“-Tour reist Sängerin Karol G im Sommer 2024 durch Europa. Selbstverständlich darf auch ein Stopp in Deutschland nicht fehlen – unter anderem wird die Kolumbianerin live in Köln zu sehen sein. Alle Informationen zum Auftritt von Karol G findet ihr hier.

Karol G 2024 live in Köln: Wann und wo findet das Konzert statt?

Der Auftritt von Karol G in Köln ist für den 11. Juni 2024 datiert. Zu sehen sein wird die Sängerin dann auf der Bühne der Lanxess-Arena. Wer es nicht in die Domstadt schafft, kann die Künstlerin auch in Berlin sehen. Dort wird die Kolumbianerin am 2. Juli 2024 ein Konzert geben.

Karol G 2024 in der Lanxess-Arena in Köln: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Konzert von Karol G am 11. Juni 2024 sieht wie folgt aus:

Einlass : tba

: tba Konzertbeginn: 20 Uhr

Konzert von Karol G 2024 in Köln: Gibt es noch Tickets?

Seit Mittwoch, dem 13. Dezember um 10 Uhr, gibt es Karten für das Konzert von Karol G im exklusiven Vorverkauf für Kunden des Streamingdienstes RTL+ sowie der Telekom.

Der reguläre Kartenverkauf startet 24 Stunden später, also am 14. Dezember um 10 Uhr. Eintrittskarten können dann bei „Ticketmaster“ gekauft werden.

Karol G in der Lanxess-Arena in Köln: Wie viele Zuschauer werden dabei sein?

Bis zu 20.000 Zuschauer passen bei maximaler Auslastung in die Lanxess-Arena, bei Sportveranstaltungen sind es minimal weniger Zuschauer. Zum Handball sind beispielsweise 19.400 Zuschauer zugelassen, bei Eishockey-Partien sind 18.700 Zuschauer vor Ort. Da Karol G zu den beliebtesten Sängerinnen im Latinpop-Bereich gehört, kann man erwarten, dass die Show ausverkauft sein wird und die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt ist.

Auftritt von Karo G in Köln: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess-Arena?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zur Lanxess-Arena zu kommen. Gleich drei Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Arena. Diese sind: Deutz Technische Hochschule, Bahnhof Köln Deutz/Messe sowie Bahnhof Deutz/Lanxess-Arena. Die Linien halten an den jeweiligen Haltestellen:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess-Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wer mit dem Auto kommt, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess-Arena und Koelnmesse. Ebenso liegt in direkter Nähe zur Arena auch der Deutzer Bahnhof. Außerdem gibt es noch einige Parkhäuser in Fußnähe. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

