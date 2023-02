Kölner Karneval: Hier wird an Veilchendienstag der Nubbel verbrannt

Seitensprünge, Exzesse, Alkoholvergiftungen: All das soll über die tollen Tage in Köln schon mal vorgekommen sein. Schließlich wird der Höhepunkt einer jeden Session fünf Tage lang in der ganzen Stadt zelebriert – ganz Kölle im Ausnahmezustand!

Nach Weiberfastnacht und dem Karnevalswochenende mit verschiedenen Umzügen wird an Rosenmontag nochmal beim Zoch und den Aftershowpartys Gas am Glas gegeben. Da bleibt die ein oder andere Sünde nicht aus.

Doch einer kann sie für euch vernichten: der Nubbel. Denn sobald dieser verbrannt ist – so sagt es die kölsche Tradition – sind all eure Sünden vergessen. In der anschließenden Fastenzeit könnt ihr dann noch einmal beweisen, wie brav ihr außerhalb des Fasteleers sein könnt – indem ihr von Aschermittwoch bis Ostern auf Fleisch, Süßes und Alkohol verzichtet.

Kölner Karneval: Wann und wo findet die Nubbelverbrennung statt?