„Jeck im Sunnesching“ in Köln am Samstag, 9. September: Die schönsten Fotos vom Festival

Wenn das „Jeck im Sunnesching“ in den Jugendpark in Köln ruft, lassen sich Fans kölscher Tön nicht lumpen: Tausende feierten hier eines der besten Festivals am Wochenende. Das Line-up präsentierte sich wie ein Who-is-Who der Kölner Tonart-Szene, unter anderem traten Brings, Kasalla und die Bläck Fööss auf die Bühne. Unser Fotograf hat sich ins Getümmel gestürzt und zahlreiche Schnappschüsse bei schönstem Sonnenschein eingefangen.

