Sommer in NRW: Erlebnisbauernhof wird zu "Getrudenhof Island"

Freizeit & Ausflüge

Sommerabenteuer auf dem Erlebnisbauernhof: „Getrudenhof Island“ öffnet seine Pforten!

29. Juni 2024

Tschüss, Fernweh! Statt in den Flieger zu steigen, gibt es das Urlaubsfeeling auch direkt vor der eigenen Türe. Der Erlebnisbauernhof Getrudenhof in Hürth verwandelt sich für die nächsten Wochen in einen riesigen Sommerpark.