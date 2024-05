Fastelovend feiern außerhalb der Session? Für strenge Karnevalisten ein absolutes No-go! Doch bereits in der Vergangenheit haben einige beliebte Veranstaltungen gezeigt, dass Rheinländer auch zwischen Aschermittwoch und dem 11.11. gerne Karnevalsmusik hören. Die strengen Jeck-Regeln wurden spätestens mit der Einführung des Jeckliners 2019 aufgebrochen, als ein Kreuzfahrtschiff mit karnevalistischem Partyprogramm in See stach. Außerdem seit Jahren beliebt: Jeck im Sunnesching – das kölsche Festival im September.

Auch in diesem Jahr wird wieder vorab gefeiert – und zwar am 2. November bei „Jeck am Butz“. Gemeint ist die jecke Sause in der Nähe des Butzweilerhofs in Ossendorf.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Jeck am Butz: Wann findet die Karnevalsparty in Köln statt?

Die kölsche Party steigt am Samstag, den 2. November 2024 ab 16 Uhr.

Jeck am Butz 2024: Wo findet die Party statt?

Jeck am Butz findet in der Motorworld in Köln-Ossendorf, nahe Butzweilerhof, statt. Auf über 4000 Quadratmetern können hier bis zu 6000 Menschen feiern. Die Event-Räumlichkeiten der Motorworld werden regelmäßig für Hochzeiten, Messen und Partys genutzt.

>> Jeck im Sunnesching 2024 in der Bonner Rheinaue – alle Infos <<

Motorworld Köln: Anfahrt

Die Motorworld Köln ist sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn gut zu erreichen.

Mit dem PKW Anfahrt über A1

A1 Abfahrt Krefeld/Neuss/Düsseldorf

links abbiegen auf Alte-Esche-Straße

dem Straßenverlauf in Butzweilerstraße folgen

nach 1,1 km rechts abbiegen in die Hugo Eckener-Straße

rechts abbiegen auf Fitzmauricestraße

nach 200 Metern rechts abbiegen, das Ziel befindet sich links

Parkplätze bei der Motorworld Köln: Ausreichend kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung

Mit dem PKW Anfahrt über A57

am Autobahnkreuz 28 Köln Nord den Schildern auf A1 Richtung Longerich / Dortmund/ Frankfurt a.M. folgen

links halten Richtung Köln Langerich /Butzweilerhof

auf dem linken Fahrstreifen halten und den Schildern Richtung Medizinzentrum folgen

links abbiegen auf Alte-Esche-Straße

dem Straßenverlauf in Butzweilerstraße folgen

nach 1,1 km rechts abbiegen in die Hugo Eckener-Straße

rechts abbiegen auf Fitzmauricestraße

nach 200 Metern rechts abbiegen, das Ziel befindet sich links

Anfahrt mit dem ÖPNV

Haltestelle Ikea am Butzweilerhof, Linie 5

>> Köln am Wochenende: Konzerte, Partys, Festivals, Märkte – unsere Tipps <<

Jeck am Butz: Welche Bands treten auf? Line-up

Bis jetzt bestätigt sind bis jetzt (Stand Mai 2024) folgende Bands:

Eldorado

Paveier

Scharmöör

Bläck Fööss

Kempes Feinest

Miljö

Luftflotte

Klüngelköpp

Bel Air

Höhner

Funky Marys

Jeck am Butz 2024: Gibt es noch Tickets?

Tickets für „Jeck am Butz – dat große Warmdanze“, wie die Veranstaltung mit vollem Titel heißt, kosten 16,50 Euro und sind hier erhältlich.