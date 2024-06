Das Projekt „A Skyful of Lights“ ist Teil der Kampagne „Everybody’s Heimspiel“, die sich durch die gesamte Stadt zieht und Düsseldorf während der UEFA EURO 2024 nicht nur als weltoffenes, sondern auch als kulturelles Zentrum der EURO 2024 präsentiert. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024, direkt im Anschluss an das jeweils letzte Abendspiel des Tages, wird der Platz vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus zur „Piazza der Begegnungen“ – einem Ort, der die Willkommenskultur und die Begeisterung für Fußball und Kunst vereint.

Das ikonische Gebäude des Schauspielhauses wird durch das Projekt D-Play mit seiner geschwungenen Fassade zur Leinwand für eine dreiteilige, multimediale Projektionsshow. Dazu gehören hochmoderne 3D-Video-Mapping-Technologien, tagesaktuelle Fan-Video-Moods, Clubbing-Visuals der beliebten Düsseldorfer VJ-DJ-Elektromusikszene und Bilder von Drohnenkameras.

Alle Inhalte werden in Echtzeit synchron zur Musik produziert, bearbeitet, gemischt und auf die Fassade projiziert, was täglich ein neues, einzigartiges Erlebnis garantiert.

Als kleiner Teaser: Es gibt eine Szene, in der die Stadt Palermo scheinbar aus dem Schauspielhaus erwächst, dazu sind knirschende Geräusche zu hören, als würden Häuser aus dem Felsen entstehen und so schaffen Sound-Effekte gepaart mit der sizilianischen Musik das Bild von Düsseldorfs Partnerstadt Palermo. Schaut es euch selbst an!

Aufwendige Projektionen aus den Händen von zwölf Künstlern

Die einzigartige Public Art Viewing Experience sorgt mit verschiedenen VJ-DJ-Sets und dynamischen Reaktionen der Fans nicht nur für ein einzigartiges Besuchserlebnis, sondern bietet auch lokalen Kunstschaffenden eine Plattform, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Insgesamt haben sich für das Projekt zwölf Medienkünstler beworben, die ihre Videoarbeiten jetzt auf dieser ganz besonderen Bühne präsentieren können.

Das sind die nächsten Termine des Video Mapping am Schauspielhaus Die Videoprojektionen starten jeweils ab 23 Uhr. Samstag, 29.06.24

Sonntag, 30.06.24

Montag, 01.07.24

Dienstag, 02.07.24

Freitag, 05.07.24

Samstag, 06.07.24

Dienstag, 09.07.24

Mittwoch, 10.07.24

Sonntag, 14.07.24 Wenn ihr genau wissen wollt, welche Programmpunkte euch noch erwarten, dann schaut einfach auf dem Eventkalender von Visit Düsseldorf vorbei.

Wolfram Lenssen ist der Initiator der 3D-Video-Performance und hat sich von der gewölbten Fassade des Düsseldorfer Schauspielhauses inspirieren lassen. Mit den Dachaufbauten erinnert ihn diese an das Cockpit eines futuristischen Raumschiffs. Deswegen nimmt die letzte Szene von „A Skyful of Lights“ die Zuschauer mit in fremde Galaxien, bis die Planeten langsam zu EURO-Fußbällen werden.