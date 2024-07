Mega-Star kommt nach Düsseldorf – und feiert Tour-Finale in der Arena

Der internationale Superstar Ed Sheeran beehrt im Rahmen seiner „Mathematics-Tour“ im September 2025 die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Fans können sich auf einen Abend voller Hits, wie „Perfect“, „Shape of you“ und „Bad Habits“ sowie persönlicher Lieblingsstücke aus seiner zehnjährigen Erfolgsgeschichte, inklusive Songs aus seinem aktuellen Album „Autmn Variations“, freuen. Wir verraten euch, was ihr außerdem wissen müsst.

Ed Sheeran feiert letztes Tour-Konzert in Düsseldorf

Seit dem 23. April 2022 begeistert Ed Sheeran mit seiner „Mathematics-Tour“ Fans auf der ganzen Welt. Die Mammut-Tournee umfasst 117 Konzerte in vier Etappen und führt den Superstar durch zahlreiche Länder. Nach Stopps in Australien, Neuseeland, Europa und Nordamerika geht es nun weiter nach Asien – und von hier schließlich nach Europa und zu uns nach Deutschland.

Was die deutschen „Sheerios“, wie sich seine Fanbase nennt, besonders freuen dürfte: Der vorläufige Höhepunkt der Tournee ist in Düsseldorf geplant, wo Ed Sheeran die Merkur Spiel-Arena zum Beben bringen wird. Der Ort, an dem Superstar Lady Gaga ihre Tournee 2022 begann und auch schon Ex-One-Direction-Star Harry Styles für zwei ausverkaufte Konzerte bespielen durfte.

Wann und wo kommt Ed Sheeran nach Düsseldorf?

Der Sänger kommt am Freitag, dem 5. September 2025, live nach Düsseldorf. Als Spielstätte hat er sich keine geringere als die Merkur Spiel-Arena ausgesucht, dem Zuhause der Fortuna. Für Konzerte bietet die Arena, je nach Anordnung der Bühne, Platz für bis zu 66.000 Menschen, und diese können sich auf einen rund zweistündigen Auftritt freuen.

In Deutschland macht der 33-Jährige außerdem am 29. Juni 2025 Halt in Stuttgart (MHP Arena) und am 5. Juli 2025 in Hamburg (Volksparkstadion).

Wann und wo sind Tickets erhältlich, was kosten sie?

Tickets für die Shows in Deutschland sind ab Mittwoch, dem 10. Juli, um 9 Uhr über edsheeran.com und eventim.de erhältlich.

Was die Karten kosten werden, ist noch nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass sie sich im ähnlichen Rahmen von den Konzerten von Coldplay, im Juli 2024 in Düsseldorf, bewegen werden – also ab ca. 70 Euro.

Weiterlesen: Die besten Konzerte in Düsseldorf: Niall Horan, Coldplay und mehr!