Spätestens zum Sommerurlaub muss die Bikini-Figur sitzen und der Bierbauch halbiert sein: Kein Wunder also, dass sich viele Menschen nun wieder mehr bewegen wollen. Wer sich dabei das Geld fürs Fitnessstudio sparen und ohnehin lieber mit Gleichgesinnten fitter werden möchte, für den sind die Angebote von „Sport im Park“ ideal.

Ab dem 6. Mai 2024 startet das kostenlose Gesundheitstraining in Düsseldorf in die Sommersaison. Dann erwarten euch von Montag bis Donnerstag täglich diverse Sportkurse im Freien – die Grünanlagen der Stadt liefern den passenden Hintergrund. Egal ob im Hofgarten, Rheinpark Golzheim, Ostpark, Zoopark oder Volksgarten – die Bandbreite an Locations ist über die Jahre gewachsen und bietet für jeden Geschmack das passende Programm.

>>Umsonst und Draußen in Düsseldorf: So intensiv ist das Training bei „Sport im Park“<<

Das sind die neuen Kurse und Zeiten bei „Sport im Park“ ab Mai 2024

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Gute Neuigkeiten gibt es für alle Zumba- und Qui Gong-Fans: Beide Kurse sind wieder im Angebot, ebenso wie Yoga-Fitness. Brandneu mit dabei sind hingegen Rücken- und Beweglichkeitstrainings im Dreherpark und Cardio-Dancing im Hanielpark. Als neuer Standort hinzugekommen ist der Lantz’scher Park in Düsseldorf-Lohausen, hier erwartet euch dienstags funktionales Fitnesstraining. Insgesamt gibt es diesmal 33 Kurse.

Termine und Uhrzeiten: Alle „Sport im Park“-Kurse ab dem 6. Mai findet ihr hier im Überblick. Insgesamt läuft die Sommersaison bei „Sport im Park“ vom 6. Mai bis zum 6. Oktober 2024.

Wichtig: Die Trainingszeiten gelten auch an Feiertagen und in den Schulferien. Änderungen werden vorab über die Social Media Kanäle von Sport im Park bekanntgegeben.

Was muss ich bei der Teilnahme der Kurse von „Sport im Park“ beachten?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Die unverbindlichen und kostenlosen Kurse sind für Untrainierte ebenso wie für Sportliche aller Altersgruppen geeignet. Das Training richtet sich an Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, dauert rund eine Stunde und findet bei jedem Wetter statt.

>>“Sport im Park“ begeistert Düsseldorf: Saison mit Teilnahmerekord beendet<<

Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Mitzubringen sind ein Handtuch, eine Iso- oder Sportmatte und gegebenenfalls etwas zu trinken.