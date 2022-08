XXL-Kinderland in Düsseldorf: Öffnungszeiten, Preise und alle Infos

Von der Hüpfburg auf die Super-Ferrari-Rutsche: Das XXL-Kinderland absolviert auf dem Schützenplatz in Eller seinen dritten Auftritt und feiert zeitgleich seine Premiere in der Landeshauptstadt – zuvor durften sich die Familien bereits in Kleve und Krefeld einen Eindruck von der neuen Attraktion verschaffen.

Das Konzept kommt hervorragend an – und wird zumindest aktuell auch wettertechnisch hervorragend von strahlendem Sonnenschein unterstützt. Aufgebaut wurde das riesige Gelände in nur vier Tagen, vor Ort findet sich so ziemlich alles, was Kindern Spaß macht. Besonders toll: Viele der insgesamt neun Hüpfburgen finden im Schatten offener Zelte einen kühlen Platz – so müssen die Eltern nicht immer wieder mühsam die Sonnencreme herauskramen.

Neben dem prallen Angebot für Hopser aller Altersklassen, bietet das XXL-Kinderland aber noch mehr, darunter zum Beispiel ein Lego- und Bobby-Car-Bereich, die sogenannte „Super-Ferrari-Rutsche“, mehrere Ninja-Warrior-Parcours und einen großen Wasserspielplatz. Auch hier wird gerutscht oder in Pools geplantscht – selbst Tretboote sind am Start. Die Veranstalter empfehlen den Besuch für Kinder von 2 bis 14 Jahren.

XXL-Kinderland in Düsseldorf: Öffnungszeiten und Anfahrt

Das XXL-Kinderland hat am 6. August eröffnet und soll eure Nachkommen noch bis zu 18. September auf dem Schützenplatz in Düsseldorf Eller auf Trab halten. Parkplätze gibt es reichlich vor Ort (Heidelberger Straße 4).

Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag Ruhetag

Mittwoch bis Freitag von 14 bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag von 12 bis 19 Uhr

Achtung! Vom Montag, 29. August, bis zum Sonntag, 4. September, hat das XXL-Kinderland geschlossen!

XXL-Kinderland in Düsseldorf: Preise

Für ein Tagesticket zahlen Kinder 10 Euro und Erwachsene 4 Euro. Die Getränkepreise reichen von 1,50 Euro (Tee, Caprisonne) über 2 Euro für einen Kaffee oder ein Wasser, bis hin zu 2,50 Euro für Fanta, Cola und Sprite, sowie 3 Euro für ein Bier oder Energy Drink (für alle, die es mal wieder nötig haben).

Die Auswahl exquisiter Speisen ist sehr kinderfreundlich: Pommes kommen für 3 Euro auf den Tisch, ebenso wie die Frikandel Spezial oder ein Hot Dog. Die 6er Packung Nuggets kostet 4 Euro.