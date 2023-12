„Who’s!?“ im Sub am Samstag, 9. Dezember: Die Fotos der Nacht

Mit der „Who’s?!“ feierten die Gäste im Sub an diesem Abend mehr als angemessen, aber garantiert nicht allzu besinnlich in den zweiten Advent hinein: Der Dancefloor bebte, die kühlen Drinks perlten und es wurde eifrig geknuddelt und geflirtet. Mittendrin dabei: unser Fotograf. Seine Bilder findet ihr in der oben verlinkten Galerie.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<