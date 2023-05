Tanz in den Mai hoch oben im Rheinturm: die besten Fotos der „Sweet Heaven“

Beste Aussichten hatte man am 30. April im Rheinturm. Foto: Nachtresidenz Die Stimmung war prächtig zum Tanz in den Mai. Foto: Nachtresidenz Viel Spaß mit den Bildern des Abends! Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz Foto: Nachtresidenz

Das perfekte Party-Hopping zum Tanz in den Mai: Zuerst ging es für viele Nachtschwärmer hoch hinaus in den Rheinturm, danach per Shuttle-Bus in die Nachtresidenz. Über den Dächern von Düsseldorf fand erneut die höchste Rooftop-Party der Stadt statt – zu clubbigem House-Sound, Classics und Hip-Hop wurde bis in die Nacht gefeiert. Wir zeigen die schönsten Fotos.

