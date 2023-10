Düsseldorf

„Snapback“ in der Nachtresidenz Düsseldorf am Samstag: So wurde am 7. Oktober gefeiert!

8. Oktober 2023

Pralle Beats, Konfettigewitter und der ein oder andere Drink mitten im Kuppelsaal: Die "Snapback" brachte das Bollwerk Düsseldorfer Partykunst am Samstag wieder gut zum Beben. Was sonst noch alles in der Nachtresidenz gelaufen ist, zeigen wir euch in dieser Fotostrecke.