Sir Walter: So wurde am Freitag (5. August) gefeiert

Work hard, play hard! Nach dem Motto leben in Düsseldorf viele, auch viele Stammgäste im Sir Walter. Am Freitag war es wieder so weit, die Arbeitswoche ist überwunden und es war Zeit für Party! Wir haben die besten Fotos aus dem Sir Walter.

Gute Stimmung am Freitagabend im Sir Walter. Foto: Tonight.de / J. Sammer Da saß nicht nur die Frisur. Foto: Tonight.de / J. Sammer Viel Spaß mit den Bildern des Abends! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Resi, Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<