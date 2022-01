Sir Walter am Donnerstag: Das beste Heilmittel gegen triste Januar-Vibes

Das Wochenende schon am Donnerstag vorfeiern: Nirgends geht das so schön, wie an der langen Bar im Sir Walter. Unser Fotograf war mal wieder für euch vor Ort und hat jede Menge schöne Momente festgehalten. Viel Spaß beim Durchklicken:

Am Donnerstag, 13. Januar 2022, wurde im Sir Walter wieder gefeiert. Wir haben die schönsten Fotos des Abends für euch. Foto: Tonight.de / J. Sammer Die Spiegelecke im Sir Walter ist immer wieder ein famoser Foto-Spot. Foto: Tonight.de / J. Sammer Jede Menge Spaß hatten diese Mädels. Foto: Tonight.de / J. Sammer Beste Musik, kühle Getränke und jede Menge locker aufgelegte Leute: So ließ es sich aushalten! Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen euch weitere Foto-Highlights der Nacht am 13. Januar 2022. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<