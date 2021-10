Wochenende ist da, also schnell ab ins Sir Walter und mal höflich „Hallo!“ gesagt. Auch an diesem Freitag gab es in Düsseldorfs beliebter Party-, Chill- und Flirt-Location wieder Musik vom Feinsten, jede Menge leckere Drinks und das ein oder andere nette Gespräch mit Kollegen, Freunden und „soon to be“-Schicksalsbekanntschaften. Wir zeigen euch die schönsten Fotos der Nacht: