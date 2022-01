Sir Walter am Samstag – Glamour, Drinks und beste Stimmung

Der Samstag im Sir Walter ist und bleibt eine feste Größe im Düsseldorfer Nachtleben. Auch an diesem Samstag ging es an der langen Bar wieder hoch her, während ein Kaltgetränk nach dem nächsten über den Tresen geschoben wurde. Die Barkeeper kreieren hier immer wieder wahre Kunstwerke! Was sonst noch so passiert ist, erfahrt ihr in unserer Fotostrecke:

Der Samstag im Sir Walter war wieder der Place-to-be für viele Düsseldorfer. Wir zeigen die schönsten Fotos der Nacht. Foto: Tonight.de / J. Sammer Bunte Kleider mit Blümchenmuster sind wieder im Trend. Foto: Tonight.de / J. Sammer Auch diese Mädels waren bunt gekleidet und feierten bestens gelaunt bis tief in die Nacht. Foto: Tonight.de / J. Sammer Mit ein paar kühlen Cocktails ließ sich das Schmuddelwetter draußen ganz leicht abschütteln. Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen euch weitere Foto-Highlights vom Samstag im Sir Walter. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<