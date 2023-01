Sir Walter am Freitag, 13. Januar: So wurde gefeiert – alle Fotos

Können sich sehen lassen: die Gäste im Sir Walter. Foto: Tonight.de / J. Sammer An diesen Anblicken hatten auch die Herren Spaß. Foto: Tonight.de / J. Sammer Ausgehen mit Stil – wie immer im Sir Walter. Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Den Nachtschwärmern und Partymenschen dieser Stadt kann man manchmal nur Respekt zollen: Bei so einem Wetter von der heimischen Couch zu kriechen fällt bestimmt nicht leicht. Dass sich die Motivation gelohnt hat, seht ihr in den Bildern unseres Fotografen. Was für eine Nacht im Sir Walter!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<