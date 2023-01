Düsseldorf

Silvester in Düsseldorf: So wurde im Sub gefeiert – alle Fotos

1. Januar 2023

Silvester im Partykeller? Na klar! Kultiger geht nimmer! Immerhin sind die Silvesternächte im Düsseldorfer Sub längst legendär geworden – und auch an diesem Samstag bewies der Club, warum er zu den besten der Stadt gehört. Wir zeigen die Bilder eines famosen Jahreswechsels.