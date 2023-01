Düsseldorf

Silvester in der Fett Weinbar am 31. Dezember 2022 – die besten Fotos

1. Januar 2023

Anstoßen auf das neue Jahr in der Fett Weinbar: Zum ersten Mal in der Geschichte der 2022 gestarteten Altstadt-Location war dies am Samstag möglich. Wie der Jahresübergang vor Ort gefeiert wurde, zeigen unsere Bilder.