Düsseldorf

Show 23 in Düsseldorf: alle Fotos von der Runway-Show in den Rudas Studios am 3. März

4. März 2023

Genug von GNTM! Am Freitag konntet ihr euch eine echte Runway-Show im Herzen der Rudas Studios im Düsseldorfer Medienhafen ansehen. Wir zeigen die schönsten Fotos des Abends.