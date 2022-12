Düsseldorf

Schlösser Quartier & Henkel-Saal am Freitag: „Bewegungsapparat“ – alle Fotos

3. Dezember 2022

Müde Knochen wieder munter machen – das erklärte Ziel vom "Bewegungsapparat", der die junge Partymeute an diesem Freitag im vorweihnachtlich geschmückten Henkel-Saal komplett ausflippen ließ. Und am Ende gab es die obligatorische Kissenschlacht. Partyherz, was willst du mehr! Wir haben die Fotos!