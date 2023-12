Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Samstags in der Elephant Bar – die Foto-Highlights vom Samstag, 9. Dezember

10. Dezember 2023

Diese Trompeten stammen nicht vom Weihnachtsmarkt: Am Samstag trafen sich die Düsseldorfer Party-Dickhäuter wieder am heißesten Cocktail-Hort der Stadt, um an der Elephant Bar bis tief in die Nacht durchzufeiern. Wir zeigen die Fotos.