Düsseldorf

Samstags in der Boston Bar: So wurde am 14. Januar gefeiert

15. Januar 2023

Mit Vollgas in die Nacht: In der Boston Bar wurde zum Höhepunkt der Woche wieder durchgefeiert. Unser Fotograf war am Samstag vor Ort und hat die schönsten Seiten der Düsseldorfer Nachtschwärmer für euch festgehalten.