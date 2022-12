Düsseldorf

Samstags in der Boston Bar: heiße Flirts, kühle Drinks, jede Menge Fotos

11. Dezember 2022

Kurz vor "Advent, Advent, ein Lichtlein brennt" brannte es in der Boston Bar sprichwörtlich an mehreren Stellen: Füreinander, auf der Tanzfläche, in der Kehle und unter den Füßen. Ebenfalls ganz heiß: die Partyfotos unseres Fotografen. Viel Spaß!