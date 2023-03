Düsseldorf

Samstags im Sub: So spektakulär wurde am 11. März gefeiert – alle Fotos

12. März 2023

Hat jemand Wochenende gesagt? Endlich wieder Feiern, Flirten und den Alltagsmief hinter sich lassen. Im Sub war am Samstag, dem 11. März, wieder einiges los. Unser Fotograf hat die schönsten Fotos des Abends für euch eingefangen.