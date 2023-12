Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Samstags im Sir Walter: So wurde in den ersten Advent gefeiert – alle Fotos

3. Dezember 2023

Zum Höhepunkt der Woche traf sich am Samstag wieder die Düsseldorfer Partyszene an der angesagtesten Theke der Stadt, um stilvoll in den ersten Advent hinein zu feiern. Wir haben die Bilder dazu.