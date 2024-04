Rammstein-Coverband "Völkerball" im Stahlwerk Düsseldorf: alle Fotos!

Düsseldorf-News

Rammstein-Coverband „Völkerball“ im Stahlwerk Düsseldorf: feurige Foto-Highlights!

7. April 2024

Völkerball heißt die Band – "A Tribute to Rammstein" lautet der Untertitel. Am Samstag, dem 6. April, feierten zahlreiche Düsseldorfer die Coverband bei ihrem spektakulären Auftritt in der stilistisch passenden Kulisse vom Stahlwerk. Wir zeigen die Fotos.