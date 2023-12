Preisanpassungen in Düsseldorfer Saunas und Bädern: So viel kostet der Eintritt 2024

Mit der Neueröffnung des Badehauses Benrath waren im diesem Jahr so viele Bäder in Düsseldorf geöffnet wie seit 2019 nicht mehr. Auch im nächsten Jahr plant die Bädergesellschaft der Landeshauptstadt alle Bäder geöffnet zu lassen – darunter auch das Schwimm‘ in Bilk und die Münster-Therme. Zudem dürfen sich Saunafans ab Beginn des neuen Jahres auf ein größeres städtisches Saunaangebot freuen, denn zum 1. Januar 2024 nimmt die Strand-Sauna im Düsselstrand und zum 2. Januar 2024 die Sauna in der Münster-Therme wieder ihren Betrieb auf. Mehr dazu lest ihr hier.

Rückblickend kann die Bädergesellschaft trotz einiger Herausforderungen positiv auf das Jahr 2023 zurückblicken – insbesondere auf die Sommersaison: So konnte trotz der Regenphase in den Sommerferien und deutlich weniger Badegästen zu Beginn des Jahres in den übrigen Monaten ein Plus bei den Besucherzahlen verzeichnet werden. Nichtsdestotrotz ist die Ausweitung des Bäderangebots mit erheblichen Mehrkosten verbunden, die ausgeglichen werden müssen. Im kommenden Jahr führt die Bädergesellschaft daher neue Preise für die Bäder und Saunas der Landeshauptstadt ein.

Neue Preise bei den Düsseldorfer Bädern und Saunas: Das ist der Grund

Als Gründe für die Preisanpassungen nennt die Bädergesellschaft zum einen die hohen Energiekosten. Die Kosten würden nun durch das größere Bäder- und Saunaangebot noch weiter verstärkt. Zudem schlägt auch die in diesem Jahr beschlossene Lohnsteigerung für die Beschäftigten kommunaler Arbeitgeber erheblich zu Buche – mit durchschnittlich 11,5 Prozent ist sie die höchste Gehaltserhöhung seit Jahren.

Vor diesen Hintergründen wird es ab Januar bei den Düsseldorfer Bädern eine Preisanpassung, gleichzeitig aber auch eine damit verbunden eine Überarbeitung der Rabattpolitik geben: So möchte die Bädergesellschaft beispielsweise ihren Fokus auf Kinder weiter ausbauen.

So viel werden Eintrittstickets 2024 kosten

Ein zusammen mit der Familienkarte gekauftes Ticket wird künftig für Erwachsene um 0,50 Euro auf 5,40 Euro, für Kinder um 1,00 Euro auf 3,00 Euro rabattiert. Die Rabattierung fällt damit im Vergleich zum Erwachsenenticket doppelt so hoch aus. Erwachsene ohne Familienkarte profitieren hingegen weiterhin von der BäderCard, mit der in Verbindung mit dem Onlineticket besonders günstig geschwommen werden kann. Die Kombination mehrerer Rabattarten wird ab dem neuen Jahr jedoch nicht mehr möglich sein.

Ab dem 1. Januar 2024 wird der Basispreis für Erwachsene bei 5,90 Euro, ermäßigte Tickets (unter anderem für Kinder) werden bei 4,00 Euro liegen. Der 3-Stundentarif für die Suomi-Sauna wird künftig 21,60 Euro betragen.

Wer beim Eintritt sparen möchte, sollte zum Online-Kontingent der Düsseldorfer Bäder greifen: So wird ein online gekauftes Schwimmbadticket für Erwachsene im neuen Jahr in der günstigsten Auslastungsstufe für 4,43 Euro zu haben sein, mit BäderCard für 3,77 Euro.