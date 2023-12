Erstmals seit Corona-Pandemie: Ab Januar 2024 wieder alle städtischen Saunas in Düsseldorf geöffnet

Düsseldorfer Sauna-Fans haben Grund zur Freude: Ab 2024 gehen alle städtischen Saunas wieder in den Betrieb. Die Schwitzbuden mussten zunächst wegen der Corona-Pandemie schließen. Knapp ein Jahr später folgte die Schließung dann aufgrund der Energiekrise, von welcher der Bäder- und insbesondere der Saunabetrieb stark betroffen waren.

Um Saunagängern dennoch die Möglichkeit zu bieten, in der Landeshauptstadt zu saunieren, versuchten die Düsseldorfer Bäder zumindest die Suomi-Sauna im Familienbad Niederheid geöffnet zu lassen. Diese ist – mit einer Unterbrechung im Sommer – seit Oktober 2022 wieder geöffnet.

Nun folgen Anfang des neuen Jahres die Sauna in der Münster-Therme und die Strand-Sauna im Freizeitbad Düsselstrand. Letztere geht dabei zum Jahreswechsel am 1. Januar 2024 in den Betrieb. Einen Tag später, also am 2. Januar 2024, geht dann die Münster-Therme wieder in ihren Sauna-Betrieb.

Wann haben die Saunas in der Münster-Therme und am Düsselstrand geöffnet?

Die Öffnungszeiten der beiden Saunas sehen wie folgt aus:

Sauna Münster-Therme:

Montag: Geschlossen

Dienstag bis Freitag: 9 Uhr bis 21 Uhr

Mittwoch: Damensauna

Samstag und Sonntag: 10 Uhr bis 17 Uhr

Feiertags: Geschlossen

Strand-Sauna Düsselstrand

Montag bis Mittwoch und freitags: 14 Uhr bis 22 Uhr

Dienstag: Damensauna

Donnerstag: Geschlossen

Samstag, Sonntag und feiertags: 12 Uhr bis 20 Uhr

Alle weiteren Informationen gibt es online unter www.baeder-duesseldorf.de und unter 0211/95745555.