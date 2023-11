„POAS“ in der Boston Bar am Donnerstag, 23. November: Die besten Fotos

„POAS“ – die Abkürzung steht für „Party of Applied Science“. Hier tanzen jeden Donnerstag Düsseldorfer Studis um die Wette in die Nacht, während der ein oder andere kühle Drink über die Theke geschoben und der ein oder andere Fuß über den Dancefloor bewegt wird. Die neuesten Beweisfotos vom wöchentlichen Studienexperiment findet ihr in der Bilderstrecke unseres Fotografen. Viel Spaß!

