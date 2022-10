Düsseldorf

Perfekte Atmosphäre in der Fett Weinbar: die Fotos vom Samstag

30. Oktober 2022

In der Fett Weinbar in Düsseldorf muss man auch mal lernen "Wein" zu sagen: Eingefangen in eine der schönsten Locations in der Altstadt feierten die Gäste wieder bis tief in die Nacht hinein. Wir zeigen die Bilder.