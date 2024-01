„Ü30 GOT“ im Rheinturm und der Nachtresidenz am Samstag, 13. Januar – die Fotos!

Dieser Abend wird so ziemlich allen Gästen noch lange in Erinnerung bleiben: Beste Blicke auf die Düsseldorfer Skyline vom Rheinturm aus und dann noch ein Wahnsinns-Auftritt von Fresh Music Live in der Nachtresidenz – so lässt es sich leben und feiern! Die schönsten Schnappschüsse der „Ü30 GOT“ in der Nachtresidenz findet ihr in der oben verlinkten Galerie – viel Spaß!

