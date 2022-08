Neuer Sneaker-Store Spacewalk in Düsseldorf: Pre-Opening im Sevens mit Fußballern

Der neue Sneaker-Store Spacewalk im Düsseldorfer Sevens lockt ab dem 25. August mit seltenen High-End-Sneaker, exklusiver Fashion und ausgewählten Accessoires. Vorab gab es für geladene Gäste – darunter bekannte Fußballer wie Breel Embolo, Sead Kolašinac, Nadiem Amiri, Marius Wolf und Manuel Obafemi Akanji – ein Pre-Opening bei chilliger Musik.

Sneaker-Store Spacewalk in Düsseldorf: Ein Paradies für Sneaker-Maniacs

Und das erwartet die Kunden im Spacewalk ab Donnerstag: Exklusive Designs, limited Editions und die neuesten Trends von Labels wie Yeezy, Louis Vuitton, Balenciaga, Jordans und Offwhite stehen hier im Mittelpunkt. Aber auch Sportschuh-Klassiker von Marken wie Nike, Adidas und Supreme bekommt ihr im Laden.

Wer professionelle Beratung in Sachen Sneaker-Investment sucht, ist hier ebenfalls richtig. Außerdem gibt es im Spacewalk einen Sportschuh-Reinigungsservice inklusive Bring- und Hol-Dienst. Kreative Schuhliebhaber können ihre Sneaker vor Ort mit verschiedenen Motiven, Farb- und Materialkombinationen individualisieren lassen. Über 200 Premium-Modelle der ganz großen Marken werden bei Spacewalk zu finden sein.

Zu dem Store-Namen gibt es natürlich auch etwas zu sagen: „Mit Betreten des Stores sollen unsere Kunden von einem besonderen Gefühl überrascht werden – fast so außergewöhnlich wie das eines Astronauten, der auf die Erde zurückblickt. Daher der Name Spacewalk“, so Geschäftsführer Emre Dolunay. Ziel des neuen Stores: Mit erstklassiger Beratung und einer außergewöhnlichen Shopping-Erfahrung ein Kulturzentrum für Sneaker-Enthusiasten werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Spacewalk – Exclusive Sneakers (@spacewalkstore)

Sneaker-Store Spacewalk in Düsseldorf: Adresse und Öffnungszeiten

Der neue Sneaker-Store Spacewalk im Shopping-Center Sevens liegt direkt an der Düsseldorfer Prachtmeile: Königsallee 56, 40212 Düsseldorf. Öffnungszeiten (ab dem 25. August 2022): Montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr.