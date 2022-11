Nachtresidenz in Düsseldorf feiert 22-jähriges Jubiläum – alle Fotos vom Samstag

Happy Birthday Nachtresidenz! Zum Jubiläum war die Kultlocation in Düsseldorf rappelvoll. Wir zeigen die Fotos. Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Natürlich hatten sich die Nachtschwärmer zur großen Feier perfekt in Schale geworfen. Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Auch diese Ladys feierten bis tief in die Nacht hinein. Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Am DJ-Pult standen die Residents und brachten den Floor zum Kochen. Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Was für eine geile Nacht! Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Nachtresidenz-Geschäftsführer Marcel Oelbracht durfte den Geburtstagskuchen anschneiden. Ein gutes Gefühl! Foto: Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Wir zeigen euch alle Foto-Highlights vom 22-jährigen Nachtresi-Jubiläum am 19. November 2022. Viel Spaß! Die letzten beiden Jahre konnte die Nachtresidenz nicht zu ihrer großen Geburtstagsparty einladen, jetzt war es endlich soweit: Am 19. November wurden 22 Jahre voller Glamour, Entertainment und unvergesslicher Nächte zelebriert! Um 22 Uhr öffneten sich die Pforten, danach pilgerten unzählige Resi-Fans und Nachtschwärmer in den Kuppelsaal und Club. Zum Geburtstag natürlich mit am Start: Die DJs SK-One und Kid-Chris, sowie DJ TAM-R. Was für eine Nacht!

